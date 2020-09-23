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'de rotası yeniden Choupo Moting'e döndü! Şampiyonluk...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Paris Saint Germain forması giyen Eric-Maxim 'i yeniden radarında aldı. Fransız kulübüyle sözleşmesi sona eren ve şu anda bonservissiz durumda bulunan Moting, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atabilir. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:47 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:58
Fenerbahçe'de transfer rotası yeniden Choupo Moting'e döndü! Şampiyonluk...

forvet transferinde sona yaklaşıyor... Ze Luis ve Samatta isimlerini gündeme alan sarı lacivertlilerde son aday daha önce de görüşme yapılan Eric-Maxim oldu.

Fransa beIN Sports'un haberine göre Ağustos ayında Paris Saint Germain ile yollarını ayıran ve boşa çıkan yıldız golcü, sarı lacivertlilerin yeniden radarına girdi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin, oyuncuyu alarak elini daha da güçlendirmek istediği kaydedildi.

MOTING İLE BERABER 2 ADAY
Öte yandan Fenerbahçe'nin Eric-Maxim Choupo-Moting ile beraber Samatta ve Mostafa Mohamed ile de yakından ilgilendiği, bu transferleri kısa süre içerisinde açıklamayı planladığı ifade edildi.

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