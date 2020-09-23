Fenerbahçe'de transfer rotası yeniden Choupo Moting'e döndü! Şampiyonluk...

Fenerbahçe forvet transferinde sona yaklaşıyor... Ze Luis ve Samatta isimlerini gündeme alan sarı lacivertlilerde son aday daha önce de görüşme yapılan Eric-Maxim Choupo-Moting oldu.

Fransa beIN Sports'un haberine göre Ağustos ayında Paris Saint Germain ile yollarını ayıran ve boşa çıkan yıldız golcü, sarı lacivertlilerin yeniden radarına girdi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin, oyuncuyu alarak elini daha da güçlendirmek istediği kaydedildi.

MOTING İLE BERABER 2 ADAY

Öte yandan Fenerbahçe'nin Eric-Maxim Choupo-Moting ile beraber Samatta ve Mostafa Mohamed ile de yakından ilgilendiği, bu transferleri kısa süre içerisinde açıklamayı planladığı ifade edildi.