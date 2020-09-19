Son dakika: Fenerbahçe Nazım Sangare transferini açıklıyor

Fenerbahçe, resmi twitter hesabından müzik enstrümanı emojisi paylaşarak transfer sinyali verdi, taraftarlar saz çalan ve son günlerde Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada olan Nazım Sangare'nin resmen açıklanmasını beklemeye koyuldu.



Öte yandan, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise A Spor'a verdiği röportajda "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik." açıklaması yaptı.



İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı o paylaşım:





DETAYLAR BİRAZDAN...