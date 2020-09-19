Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Nazım Sangare transferini açıklıyor

Son dakika: transferini açıklıyor

'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, Antalyaspor'un milli sağ beki 'yi açıklamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 21:47
Son dakika: Fenerbahçe Nazım Sangare transferini açıklıyor

, resmi twitter hesabından müzik enstrümanı emojisi paylaşarak sinyali verdi, taraftarlar saz çalan ve son günlerde Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada olan 'nin resmen açıklanmasını beklemeye koyuldu.

Öte yandan, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise A Spor'a verdiği röportajda "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik." açıklaması yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı o paylaşım:

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