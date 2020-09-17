Fenerbahçe'den çifte golcü harekatı! Danny Welbeck ve Choupo Moting...

Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de golcü arayışı devam ediyor. Dün 2 yeni isim ortaya atıldı. Football Insider sitesi, sarı-lacivertli takımın, Beşiktaş ile birlikte Watford'da bekleneni veremeyen Danny Welbeck için kiralama teklifi yaptığını duyurdu. 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Watford'da 20 maçta 2 gol ve 1 asist üretebildi. Site, Welbeck'in geçen yaz bonservis bedeli olmadan geldiği Watford'dan ayrılmasının beklendiğini ve en ilgili takımların Türk ekipleri olduğunu kaydetti.

MOTING BOŞA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin ayrıca PSG ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği de ileri sürüldü. Boşa çıkan Kamerunlu forvetin, Fransız kulübü ile yeniden anlaşamaması halinde devreye girileceği bildirildi. 31 yaşındaki Choupo-Moting geçtiğimiz sezon 20 resmi maçta forma şansı bulurken 6 gole imza attı. Moting, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni takımı belli oluncaya kadar evinde antrenman yaparak, formunu koruduğunu söylemişti.