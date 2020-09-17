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'den çifte golcü harekatı! ve Choupo Moting...

'nin, ’da aradığını bulamayan için kiralama teklifi yaptığı belirtildi. ile kontratı biten Moting’den de haber bekleniyor. | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:40 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den çifte golcü harekatı! Danny Welbeck ve Choupo Moting...

Vedat Muriç'i Lazio'ya satan 'de golcü arayışı devam ediyor. Dün 2 yeni isim ortaya atıldı. Football Insider sitesi, sarı-lacivertli takımın, ile birlikte 'da bekleneni veremeyen için kiralama teklifi yaptığını duyurdu. 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 'den düşen Watford'da 20 maçta 2 gol ve 1 asist üretebildi. Site, Welbeck'in geçen yaz bonservis bedeli olmadan geldiği Watford'dan ayrılmasının beklendiğini ve en ilgili takımların Türk ekipleri olduğunu kaydetti.

MOTING BOŞA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin ayrıca ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği de ileri sürüldü. Boşa çıkan Kamerunlu forvetin, Fransız kulübü ile yeniden anlaşamaması halinde devreye girileceği bildirildi. 31 yaşındaki Choupo-Moting geçtiğimiz sezon 20 resmi maçta forma şansı bulurken 6 gole imza attı. Moting, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni takımı belli oluncaya kadar evinde antrenman yaparak, formunu koruduğunu söylemişti.

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