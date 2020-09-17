Fenerbahçe için flaş iddia! "Okaka teklifi kabul etti"

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında bulunan Stefano Okaka, artık sarı lacivertlilere çok yaklaştı.

İtalyan medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre Okaka, Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği transfer teklifine evet dedi.

UDINESE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Udinese ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe'nin Okaka için 5 milyon euro verdiği ifade edilirken, Udinese'nin oyuncu için 7 milyon euro istediği, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

OKAKA F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR

Bununla beraber Okaka'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı aktarıldı.