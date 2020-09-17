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için flaş iddia! " teklifi kabul etti"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kadrosuna mutlak bir forvet katmak istediği bilinirken gündeme Udinese'de forma giyen gelmişti. İtalyan basınında yer alan habere göre golcü futbolcu, sarı lacivertlilerin teklifine 'evet' dedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:40 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:46
Fenerbahçe için flaş iddia! "Okaka teklifi kabul etti"

'nin hedefleri arasında bulunan Stefano , artık sarı lacivertlilere çok yaklaştı.

İtalyan medyasının okuyucularına aktardığı bilgilere göre Okaka, Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği transfer teklifine evet dedi.

UDINESE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Udinese ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe'nin Okaka için 5 milyon euro verdiği ifade edilirken, Udinese'nin oyuncu için 7 milyon euro istediği, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

OKAKA F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR
Bununla beraber Okaka'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı aktarıldı.

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