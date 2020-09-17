Atletico Madrid'de dev zirve! Diego Costa ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer aldığı bilinen Diego Costa, Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sportsfinding.com'da yer alan bilgilere göre İspanyol ekibinin antrenman yaptığı sırada Miguel Angel Gil Marin tesislere geldi ve Costa'yı yanına çağırdı. Bunun ardından ikili arasında 15 dakikalık görüşme gerçekleşti.

GÖNDERMEK İSTİYORLAR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atleticolu yetkililer Diego Costa'yı yüksek maaşından dolayı göndermek istiyor ve bu görüşme de oyuncunun transferiyle alakalı.

F.BAHÇE'YE Mİ?

Bununla beraber Fenerbahçe'nin Diego Costa'ya olan ilgisinin bilindiği aktarılırken, Gil - Costa görüşmesinin Fenerbahçe hakkında olabileceği dile getirildi.