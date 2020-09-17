Haberler Fenerbahçe Atletico Madrid'de dev zirve! Diego Costa ve Fenerbahçe...

Atletico Madrid'de dev zirve! ve ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kadrosuna bir forvet dahil etmek istediği bilinirken, listesindeki isimlerden birinin de Atletico Madrid'de bulunan dünyaca ünlü golcü olduğu ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Atletico'da dev bir zirve yaşandı; Marin ve Diego Costa görüştü! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:57
Atletico Madrid'de dev zirve! Diego Costa ve Fenerbahçe...

'nin forvet adayları arasında yer aldığı bilinen , Atletico Madrid CEO'su ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sportsfinding.com'da yer alan bilgilere göre İspanyol ekibinin antrenman yaptığı sırada Miguel Angel Gil Marin tesislere geldi ve Costa'yı yanına çağırdı. Bunun ardından ikili arasında 15 dakikalık görüşme gerçekleşti.

GÖNDERMEK İSTİYORLAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atleticolu yetkililer Diego Costa'yı yüksek maaşından dolayı göndermek istiyor ve bu görüşme de oyuncunun transferiyle alakalı.

F.BAHÇE'YE Mİ?
Bununla beraber Fenerbahçe'nin Diego Costa'ya olan ilgisinin bilindiği aktarılırken, Gil - Costa görüşmesinin Fenerbahçe hakkında olabileceği dile getirildi.

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