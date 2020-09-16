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Hazırlıklar tam gaz

Sezona  galibiyetiyle başlayan , Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:20 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Hazırlıklar tam gaz

Sezona galibiyetiyle başlayan , Hatayspor ile oynayacağımaçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Kanarya'nın dünkü idmanında Jailson dışında tüm futbolcular yer aldı.

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