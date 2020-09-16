Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağımaçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Kanarya'nın dünkü idmanında Jailson dışında tüm futbolcular yer aldı.
Hazırlıklar tam gaz
Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:20 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50