Hazırlıklar tam gaz

Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağımaçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Kanarya'nın dünkü idmanında Jailson dışında tüm futbolcular yer aldı.