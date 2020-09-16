F.Bahçe, Mandzukic ve Diego Costa iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Mandzukic veya Diego Costa ile ilgilendiğimiz ve kulübümüz adına resmi görüşmeler yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızda beklentilerin yanlış yönlendirilmesine sebep olan bu haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz" ifadesi kullanıldı.
İkisi de yalan!
F.Bahçe, Mandzukic ve Diego Costa iddialarını yalanladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:08 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50