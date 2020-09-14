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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Baghdad Bounedjah... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den bir transfer daha! Baghdad Bounedjah...

'den bir daha! ...

Son dakika haberleri... ayrılığı sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Fenrbahçe listesine bir yeni ismi daha ekledi. Sarı-lacivertliler, İngiliz ve Fransızlar’ın da gündeminde olan ’ın Cezayirli golcüsü için harekete geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Baghdad Bounedjah...

'nin Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından golcü transferinde düğmeye basan , hareketli günler yaşıyor. Mandzukic, Cisse gibi isimleri listesinde tutan sarı-lacivertliler, gündeme yeni bir golcü aldı. Kanarya'nın 'nde iki kez gol krallığı yaşayan ile temasa geçtiği iddia edildi. ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 10 da asist yaptı.

BAGHDAD BOUNEDJAH KİMDİR?
26 yaşındaki Baghdad Bounedjah, profesyonel kariyerine 2011 yılında Cezayir ekiplerinden RCG Oran'a attığı imza ile başladı.Tüm kariyerini Kuzey Afrrika ve Asya takımlarında geçiren Cezayirli golcü, formasını giydiği Al-Sadd'ın en büyük silahı olarak görülüyor.