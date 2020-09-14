Fenerbahçe'den bir transfer daha! Baghdad Bounedjah...

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından golcü transferinde düğmeye basan Fenerbahçe, hareketli günler yaşıyor. Mandzukic, Cisse gibi isimleri listesinde tutan sarı-lacivertliler, gündeme yeni bir golcü aldı. Kanarya'nın Katar Ligi'nde iki kez gol krallığı yaşayan Baghdad Bounedjah ile temasa geçtiği iddia edildi. Al Sadd ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 10 da asist yaptı.

BAGHDAD BOUNEDJAH KİMDİR?

26 yaşındaki Baghdad Bounedjah, profesyonel kariyerine 2011 yılında Cezayir ekiplerinden RCG Oran'a attığı imza ile başladı.Tüm kariyerini Kuzey Afrrika ve Asya takımlarında geçiren Cezayirli golcü, formasını giydiği Al-Sadd'ın en büyük silahı olarak görülüyor.