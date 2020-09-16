İşte Muriqi'den gelecek para

Lazio'ya imza atan Muriqi için F.Bahçe, KAP'a bildirim yaptı. Sarı-lacivertliler, 17.5 milyon euro'ya satışın gerçekleştiğini açıkladı. Bonuslardan azami olarak 2.5 milyon euro kazanacak Kanarya, bir sonraki satıştandan da yüzde 5 pay alacak. Bu arada Muriqi, F.Bahçe tarihinin en pahalı satışı oldu.