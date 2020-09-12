Müthiş dönüş!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra eski takımları Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül ve Caner Erkin, yeni sezona siftahla başladılar. Mücadeleye kaptan olarak çıkan Gökhan Gönül, Süper Lig'de 4 yıl 3 ay 15 gün; Caner ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacivertli forma altında sahaya çıktı. Caner Erkin, 32. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelip sonuç alamasa da performansından taviz vermedi.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Caner, 76. dakikadaki korner atışında topu Gökhan'a gönderdi. Tecrübeli sağ bek usta işi bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Böylece iki oyuncu da skora etki etmiş oldular ve kazanılan 3 puanda önemli rol aldılar. İlerleyen yaşına rağmen sahada durmak bilmeyen 35 yaşındaki Gökhan, gençlere taş çıkartırken, Caner de ataklara verdiği destekle Rizespor savunmasına zor anlar yaşattı. Kavisli ortalarıyla arkadaşlarına pozisyon hazırladı.

1 DAKİKADA ATIYORDU HOCAM!

Mücadelenin son dakikalarında Gökhan ve yardımcı hakem arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Taç atmaya ağır adımlarla giden Gökhan'a hakem tarafından acele etmesi uyarısı yapıldı. Bunun üzerine sinirlenen tecrübeli futbolcu, "Hocam, rakip öndeyken kaleci 1 dakikada aut atıyordu, 1 dakikada" diyerek karşı tepki gösterdi.

2019'DAN BERİ İLK!

Caner Erkin, yaklaşık bir yıl sonra bir ilke imza attı...Tecrübeli futbolcu, Kasım 2019'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de penaltı kaçıran ilk isim oldu. Bir önceki penaltıyı Yeni Malatya'ya karşı oynanan maçta Emre Belözoğlu atamamıştı.

PENALTICI VALENCİA

Dakikalar 54'ü gösterirken Thiam'ın yerine oyuna giren Enner Valencia, maçın seyrini değiştiren isimlerden biriydi. 30 yaşındaki hücumcu, kazanılan 2. penaltıyı yaptıran isim oldu. Atışı Jose Sosa gole çevirdi.