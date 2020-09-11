Süper Lig'de 2020/2021 sezonun Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi ile resmen başladı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 59. dakikasında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazanarak Rize'den 3 puanla dönmeyi bildi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Caner Erkin ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Fenerbahçe, 59. dakikada Milan Skoda'nın golüne engel olamayarak 1-0 geriye düştü. Gol sonrası baskısını artıran sarı-lacivertli ekip kullanılan köşe vuruşunda bu sezon Beşiktaş'tan kadrosun kattığı eski futbolcusu Gökhan Gönül ile maça denge getirdi.

Son dakikalara girilirken baskısını iyiden iyiye artıran sarı-lacivertliler, yeni transferi Enner Valencia ile 86. dakikada penaltı kazandı. Topun başına yeni transferlerden Jose Sosa geçerken, tecrübeli oyuncu hata yapmayarak bitime 3 dakika kala takımını öne geçirdi.

Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, ligin açılış mücadelesinde Fenerbahçe hanesine 3 puan yazdırmış oldu.

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey