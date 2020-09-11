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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Valencia'dan penaltı açıklaması: Rakip oyuncunun müdahalesi oldu

Fenerbahçeli 'dan açıklaması: Rakip oyuncunun müdahalesi oldu

Süper Lig'in açılış maçında , Rizespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Maçın ardından Enner 'nın Rizesporlu oyuncu ile yaşadığı pozisyon sonucu sarı lacivertlilerin kazandığı , en çok konuşulan olay oldu. Valencia, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pozisyonda bana bir müdahalesi oldu rakip oyuncunun, ben topa hareketlenemedim." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 22:37 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 22:39
Fenerbahçeli Valencia'dan penaltı açıklaması: Rakip oyuncunun müdahalesi oldu

'nin 2-1 kazandığı maçtaki üstünlüğü getiren penaltıda yerde kalan Enner , maç sonrasında konuştu.

Pozisyonu anlatan Ekvadorlu oyuncu, "Pozisyonda bana bir müdahalesi oldu rakip oyuncunun, ben topa hareketlenemedim. Önemli olan takımı daha iyi yere götürmek, kendi adıma da çok mutluyum." dedi.

İlk maçın öneminden bahseden Valencia, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Bu maçın önemini biliyorduk ve galibiyetle başladık. Bu galibiyet bize motivasyon sağlayacak ve daha iyi yere gitmemize yol açacak." ifadelerini kullandı.

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