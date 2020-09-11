Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu! İmza tarihi...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibi Lazio'yla her konuda anlaşmaya varmıştı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Muriqi'nin Lazio'ya transferindeki detayları açıkladı. Schira sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vedat Muriqi Pazar günü Roma'ya uçacak. Transfer için bonuslarla dahil 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 5 yıllık kontrat imzalanacak." ifadelerini kullandı.