Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu! İmza tarihi... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu! İmza tarihi...

'nin bonservis bedeli belli oldu! İmza tarihi...

Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu! İmza tarihi...

İtalyan gazeteci , 'den 'ya olan 26 yaşındaki Kosovalı golcü 'nin sözleşme detaylarını ve imza tarihini açıkladı.

'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan , İtalya Serie A ekibi 'yla her konuda anlaşmaya varmıştı.

İtalyan gazeteci , Muriqi'nin Lazio'ya transferindeki detayları açıkladı. Schira sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vedat Muriqi Pazar günü Roma'ya uçacak. için bonuslarla dahil 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 5 yıllık kontrat imzalanacak." ifadelerini kullandı.

  1. 11.09.2020
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