Zahavi'den transfer sözleri! Fenerbahçe...
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi, geleceği hakkında ilk kez konuştu. İsrail'in Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, Çin'deki sözleşmesinin devam ettiğini belirtip, "Neler olacağını hala bilmiyorum" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin listesindeki Eran Zahavi, İsrail'in Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Eran Zahavi, kendisine yöneltilen transfer sorusuna, "Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey yok. Çin'deki kontratım hala devam ediyor. Neler olacağını hala bilemiyorum." cevabını verdi.
"HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"
İsrailli yıldız, "Milli maçlar sona erdi. Yarından itibaren artık transfere odaklanabilirim. Transfer için bugünden yarına söylenecek bir şey yok. Çünkü, ben de bilmiyorum. Belli olunca hep birlikte göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Öte yandan Guangzhou R&F ile sözleşmesi Aralık sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, Çin'e geri dönerse, pandemi kuralları nedeniyle İsrail'in ekim ayında oynayacağı milli maçlarda forma giyemeyecek. Zahavi'nin bu nedenle Çin'e geri dönemediği belirtildi.
- 08.09.2020
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Yorum
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