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Haberler Fenerbahçe Bankalar ile anlaşıldı!

Bankalar ile anlaşıldı!

, vadesi 'a kadar olan toplam 328,1 milyon lira karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının ekim ayına ötelenmesi hususunda bankalar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Bankalar ile anlaşıldı!

Futbol AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır" denildi.