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08 Eylül 2020, Salı
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haberi: Lazio'da! İmzalar bugün atılıyor

Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi Lazio'da! İmzalar bugün atılıyor

'nin Kosovalı golcüsü 'nin Lazio'ya transferi gerçekleşiyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yarın da 'ya gidecek.

ile Lazio arasında uzun süredir devam eden pazarlığı mutlu sonla bitti. Spor'un haberine göre Vedat Muriqi, Serie A ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yarın İtalya'ya uçacak.

LAZIO'YU TAKİBE ALDI!
Transferin mutlu sonla bitmesinin ardından Vedat Muriqi sosyal medya hesabından yeni takımı Lazio'yu takibe aldı. 26 yaşındaki santrfor ile Lazio arasındaki sözleşmenin 5 yıllık olduğu belirtildi.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 11:53
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