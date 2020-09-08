Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi Lazio'da! İmzalar bugün atılıyor
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi gerçekleşiyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yarın da İtalya'ya gidecek.
Fenerbahçe ile Lazio arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriqi pazarlığı mutlu sonla bitti. TRT Spor'un haberine göre Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yarın İtalya'ya uçacak.
LAZIO'YU TAKİBE ALDI!
Transferin mutlu sonla bitmesinin ardından Vedat Muriqi sosyal medya hesabından yeni takımı Lazio'yu takibe aldı. 26 yaşındaki santrfor ile Lazio arasındaki sözleşmenin 5 yıllık olduğu belirtildi.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 11:53
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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