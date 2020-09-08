Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin uzun süredir peşinde olduğu yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika transfer haberi...

8 Eylül 2020 Salı 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





