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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin uzun süredir peşinde olduğu yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika transfer haberi...
8 Eylül 2020 Salı 09:19
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Santrfor mevkisi için yoğun bir çalışma içinde olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.
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Transferde üst üste imzalarla şov yapan ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.
Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'nin transfer operasyonunda başrolde Emre Belözoğlu bulunuyor.
Kaliteli kadro vurgusu yapan Belözoğlu, hedefteki yıldızların transferi için tüm bağlantılarını kullanıyor.
Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle sarı-lacivertliler gol yollarında sıkıntı yaşamak istemiyor. Kanarya golcü adaylarını belirlemeye çalışıyor.