Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin uzun süredir peşinde olduğu yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika transfer haberi...
8 Eylül 2020 Salı 09:19
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Santrfor mevkisi için yoğun bir çalışma içinde olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Transferde üst üste imzalarla şov yapan ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'nin transfer operasyonunda başrolde Emre Belözoğlu bulunuyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Kaliteli kadro vurgusu yapan Belözoğlu, hedefteki yıldızların transferi için tüm bağlantılarını kullanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...

Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle sarı-lacivertliler gol yollarında sıkıntı yaşamak istemiyor. Kanarya golcü adaylarını belirlemeye çalışıyor.

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