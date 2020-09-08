Muriç’in bedeli 20 milyon 350 bin - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Muriç’in bedeli 20 milyon 350 bin

’in bedeli 20 milyon 350 bin

Muriç’in bedeli 20 milyon 350 bin

'nin 'in satışından kazanacağı ücret belli oldu.

'nin 'in satışından kazanacağı ücret belli oldu. Kosovalı yıldızın yıllık ücreti hariç 'ya maliyeti 20 milyon 350 bin euro olacak. Kanarya, 17.5 milyon euro bonservis alacak. Lazio, 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro, gruptan çıkarsa 1 milyon euro daha ödeyecek. Ayrıca İtalyanlar, Muriç'in önceki kulüplerine ödenecek 850 bin euro yetiştirme parasını da karşılayacak.
  1. 8.9.2020
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