Fenerbahçe'ye süper Sambacı! Genç golcü geliyor
Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi. İngilizler’in genç golcü Joelinton'u sarı lacivertlilere kiralamaya sıcak baktığı ileri sürülüyor. Kısa süre içinde resmi açıklamaların da yapılacağı iddia ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe için dün ortaya atılan isim büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerin Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü. İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtildi. İngilizler, hücuma yaptığı Callum Wilson takviyesiyle de yeni sezon öncesi Joelinton'ı gözden çıkardığını net bir şekilde gösterdi.
FORMASI DA GİTTİ
Newcastle United, Bournemouth'tan 22 milyon euro bedelle transfer ettiği Wilson'a Joelinton'ın 9 numaralı formasını verdi. İngilizler'in hocası Steve Bruce'nin de yeni sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın iki senelik Fenerbahçe'ye kiralanmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Kariyerine ülkesi Brezilya'da Recife'de başlayan 24 yaşındaki golcü, daha sonra Hoffenheim, Rapid Wien ve Newcastle formaları giydi.
Callum Wilson ile hücum hattını güçlendiren Newcastle United, geçtiğimiz sezon 44 milyon euro bedelle transfer ettiği Sambacı'yı gözden çıkardı.
171 MAÇ 39 GOL 26 ASİST
Profesyonel kariyerinde 4 farklı takımın formasını giyen Joelinton, 171 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 39 kez rakip fileleri havalandırdı, 26 da asist yaptı.
HIZLI VE TEKNİK
Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Newcastle United'da beklentilerin altında kalan Joelinton, hızı ve tekniğiyle öne çıkıyor. 1.86'lık boyuyla hava toplarında da üstün olan Sambacı, takım savunmasına da destek veriyor.
JOELINTON KİMDİR?
Doğum tarihi: 14.08.1996
Ülkesi: Brezilya
Boy: 1.86
Pozisyon: Forvet
OYNADIĞI TAKIMLAR: Sport Recife, Hoffenheim, Rapid Wien, Newcastle United
- 8.9.2020
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