Fenerbahçe'de lisans için geri sayım!

Fenerbahçe'de Bankalar Birliği anlaşmasının resmi olarak açıklanması için geri sayıma geçildi. Takvim'in haberine göre; Yönetimin kısa süre içinde resmi olarak anlaşmayı duyurması bekleniyor. Yeni sezon öncesi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncular TFF'nin listesinde gözükmüyor. Kulüpler, ilk resmi maçlarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz etmek zorundadır. Liste her maçtan 24 saat öncesine kadar revize edilebilir. Böylece Sosa, Mert Hakan, Novak, Caner ve Gökhan Gönül gibi yıldızlar TFF'nin listesinde gözükmüş olacak.