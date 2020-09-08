Fenerbahçe'de lisans için geri sayım!
Fenerbahçe'de lisans için geri sayım başladı. Sar lacivertlilerin yeni transferleri TFF’de kayıtlı değil. Bankalar Birliği anlaşması sonrasında yeni yıldızların lisansı da çıkmış olacak...
Fenerbahçe'de Bankalar Birliği anlaşmasının resmi olarak açıklanması için geri sayıma geçildi. Takvim'in haberine göre; Yönetimin kısa süre içinde resmi olarak anlaşmayı duyurması bekleniyor. Yeni sezon öncesi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncular TFF'nin listesinde gözükmüyor. Kulüpler, ilk resmi maçlarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz etmek zorundadır. Liste her maçtan 24 saat öncesine kadar revize edilebilir. Böylece Sosa, Mert Hakan, Novak, Caner ve Gökhan Gönül gibi yıldızlar TFF'nin listesinde gözükmüş olacak.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 06:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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