Fenerbahçe'de lisans için geri sayım! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de lisans için geri sayım!

'de lisans için geri sayım!

Fenerbahçe'de lisans için geri sayım!

'de lisans için geri sayım başladı. Sar lacivertlilerin yeni transferleri ’de kayıtlı değil. anlaşması sonrasında yeni yıldızların lisansı da çıkmış olacak...

'de anlaşmasının resmi olarak açıklanması için geri sayıma geçildi. Takvim'in haberine göre; Yönetimin kısa süre içinde resmi olarak anlaşmayı duyurması bekleniyor. Yeni sezon öncesi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de bu oyuncular 'nin listesinde gözükmüyor. Kulüpler, ilk resmi maçlarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz etmek zorundadır. Liste her maçtan 24 saat öncesine kadar revize edilebilir. Böylece Sosa, Mert Hakan, Novak, Caner ve gibi yıldızlar TFF'nin listesinde gözükmüş olacak.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 06:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de lisans için geri sayım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA