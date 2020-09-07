Şampiyon F.Bahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Şampiyon F.Bahçe

Şampiyon

Şampiyon Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilere şampiyonluk kupasını Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu verdi.

İstanbul Burhan Felek'te yapılan 87. Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan taraf oldu. Sarı-lacivertliler büyüklerde 9'u altın, 6'sı gümüş, 2'si bronz olmak üzere 17; U23'te 5'i altın, 1'i gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 7, toplamda ise 24 madalya kazandı.
  1. 7.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA