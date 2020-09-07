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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Muriç’in mutlu günü

Muriç’in mutlu günü

Kardeşini evlendirdikten sonra İstanbul’a dönen Muriç’in İtalya’ya gitmesi bekleniyor.

döneminin en çok konuşulan ismi olan 'nin yıldızı , dün Kosova'daydı. Kız kardeşinin düğünü için ülkesine giden yıldız futbolcunun buradan İstanbul'a döneceği, ardından da Lazio için Roma'ya hareket edeceği öğrenildi.
  1. 7.9.2020
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