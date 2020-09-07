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07 Eylül 2020, Pazartesi
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‘Daha iyi olacağız’

‘Daha iyi olacağız’

: Eksiklerin de katılmasıyla yeni sezona iyi bir başlangıç yapacağız. F.Bahçe’ye yakışır sonuçlar alacağız.

Yeni sezon öncesi The Land Of Legends Cup'ı kazanarak moral bulan F.Bahçe'de söz hocanın... Finalde 1-0 üstün ayrıldıkları Sivas maçıyla sözlerine başlayan , "Yakaladığımız pozisyonları daha iyi sonuçlandırmamız lazım. Kalemizde sadece uzaktan bir ya da iki tane şut vardı. O anlamda mutluyum ama her zaman üzerine koymamız gerekiyor" diye konuştu.

İDDİALI SÖZLER
Genç hoca sözlerine şöyle devam etti: "Birçok futbolcumuz henüz oynamadı. Onların katılımıyla önümüzdeki hafta başlayacak lige daha iyi hazırlanacağız. Bu kupa, yeni sezonda kazanacağımız yeni zaferler öncesi başlangıç olsun. Tabii ki daha iyi olmalıyız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. F.Bahçe'ye yakışır sonuçlar alıp, zirvedeki yerimizi almak en büyük hedefimiz."

  1. 7.9.2020
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