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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Rodrigues feshediliyor

Rodrigues feshediliyor

'de iç transferde dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takım, ile yolları ayırma kararı aldı.

'de iç transferde dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takım, ile yolları ayırma kararı aldı. Daha önce PAOK forması giyen ve sonrasında Galatasaray'a olan 29 yaşındaki oyuncu ile fesih görüşmeleri başladı. Rodrigues geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de ligde 26 maça çıkıp 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

  1. 5.9.2020
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