Rodrigues feshediliyor

Fenerbahçe'de iç transferde dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takım, Garry Rodrigues ile yolları ayırma kararı aldı. Daha önce PAOK forması giyen ve sonrasında Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu ile fesih görüşmeleri başladı. Rodrigues geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de ligde 26 maça çıkıp 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.