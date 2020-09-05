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05 Eylül 2020, Cumartesi
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‘Görüşmeler sürüyor'

‘Görüşmeler sürüyor'

Tüm camiasının geliri nedeniyle gidişini beklediği için Lazio cephesinden açıklama geldi.

Tüm camiasının geliri nedeniyle gidişini beklediği için Lazio cephesinden açıklama geldi. İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi twitter'dan yaptığı açıklamada "Muriç ile ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor. Diğer takımlar transfer pazarında ilerliyorlar ve biz de hazır olacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 5.9.2020
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