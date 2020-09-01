Fenerbahçe Beko 79-77 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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79-77 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko 79-77 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşması kapsamında 'da ezeli rakibi 'ı ağırlayan , sahadan 79-77'lik galibiyetle ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından , hazırlık maçında 'ı 79-77 yendi.

'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 56-52'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-77 kazandı.

  1. 01.09.2020
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