Fenerbahçe Beko 79-77 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşması kapsamında Ülker Sports Arena'da ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 79-77'lik galibiyetle ayrıldı.
Ülker Sports Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini 56-52'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-77 kazandı.
- 01.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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