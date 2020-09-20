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Aktüel haberler (20.09.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Aktüel haberler (20.09.20)

LAKERS FİNALDE ÖNE GEÇTİ

NBA'de LA Lakers, 'ı 126-114 yenerek Batı Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti. Anthony Davis'in 37 sayı, 10 ribauntla yıldızlaştığı karşılaşmada, LeBron James 15 sayı, 6 ribaund ve 12 asistle katkı sağladı.

POTADA İLK HAFTA DERBİ VAR

Basketbol Süper Ligi'nde program açıkladı. 'de G.Saray-Efes derbisine sahne olacak 1. hafta: 26 Eylül: 13.00: F.Bahçe-Orman, 15.15: Bursa- , 27 Eylül: 13.00: Afyon- Gaziantep, 15.15: Bahçeşehir- Tofaş, 17.30: B.Çekmece-Petkim, 20.00: Karşıyaka- Fethiye, 7 Ekim: 20.00: Telekom-Darüşşafaka.

SULTANLAR'DA PERDE KAPANDI

Misli.com 'nin 3. haftası, dün oynanan maçlarla tamamlandı. Sonuçlar şu şekilde: Karayolları-Kuzeyboru: 3-1, PTT-Yeşilyurt: 2-3, Aydın BŞB-İlbank: 3-0, Nilüfer Bld.- Beşiktaş: ?-?, Çan Gençlik- Beylikdüzü: 3-0, THY-Vakıfbank: 0-3. Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları, 22 Eylül Çarşamba ve 23 Eylül Perşembe günü oynanacak.

ARKAS, ZİRAAT'İ DEVİRDİ: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında üç maç oynandı. Sonuçlar şu şekilde: Halkbank-Solhanspor: 3-0, İnegöl Bld.-Bursa BŞB: 3-0, Arkasspor-Ziraat Bankart: 3-1. Günün programı: 13.00: -Arhavi, 14.00: G.Saray-Altekma, BB-Sorgun Bld., 14.30: Bld. Plevne-Fenerbahçe, 15.00: Haliliye Bld.-Afyon Bld. Yüntaş.

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