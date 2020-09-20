Aktüel haberler (20.09.20)

LAKERS FİNALDE ÖNE GEÇTİ
NBA'de LA Lakers, Denver Nuggets'ı 126-114 yenerek Batı Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti. Anthony Davis'in 37 sayı, 10 ribauntla yıldızlaştığı karşılaşmada, LeBron James 15 sayı, 6 ribaund ve 12 asistle katkı sağladı.
POTADA İLK HAFTA DERBİ VAR
Basketbol Süper Ligi'nde program açıkladı. 26 Eylül'de G.Saray-Efes derbisine sahne olacak 1. hafta: 26 Eylül: 13.00: F.Bahçe-Orman, 15.15: Bursa- Beşiktaş, 27 Eylül: 13.00: Afyon- Gaziantep, 15.15: Bahçeşehir- Tofaş, 17.30: B.Çekmece-Petkim, 20.00: Karşıyaka- Fethiye, 7 Ekim: 20.00: Telekom-Darüşşafaka.
SULTANLAR'DA PERDE KAPANDI
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası, dün oynanan maçlarla tamamlandı. Sonuçlar şu şekilde: Karayolları-Kuzeyboru: 3-1, PTT-Yeşilyurt: 2-3, Aydın BŞB-İlbank: 3-0, Nilüfer Bld.- Beşiktaş: ?-?, Çan Gençlik- Beylikdüzü: 3-0, THY-Vakıfbank: 0-3. Sultanlar Ligi'nde 4. hafta maçları, 22 Eylül Çarşamba ve 23 Eylül Perşembe günü oynanacak.
ARKAS, ZİRAAT'İ DEVİRDİ: 3-1
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında üç maç oynandı. Sonuçlar şu şekilde: Halkbank-Solhanspor: 3-0, İnegöl Bld.-Bursa BŞB: 3-0, Arkasspor-Ziraat Bankart: 3-1. Günün programı: 13.00: Spor Toto -Arhavi, 14.00: G.Saray-Altekma, İstanbul BB-Sorgun Bld., 14.30: Tokat Bld. Plevne-Fenerbahçe, 15.00: Haliliye Bld.-Afyon Bld. Yüntaş.