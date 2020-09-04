Seyircisiz oynatabiliriz
Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan: Sezonu 26 Eylül’de başlatmak istiyoruz. Seyirci konusu konuşulacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, futbolda olduğu gibi maçların seyircisiz oynanabileceğini açıkladı. Onan, "26 Eylül'de ligleri başlatmayı planlıyoruz. Avrupa maçlarının oynanması zor gözüküyor. Bilim Kurulu ile paralel gidiyoruz. Başkan Hidayet Türkoğlu açıkladı; 2-3 tane opsiyon hazırlığımız var. Hidayet Başkan Sağlık Bakanımız ile görüştükten sonra kararı verecektir. Kapalı alanda biz de seyircisiz oynatabiliriz" dedi. Milli basketbolcuları değerlendiren Ömer Onan, "Hidayet Türkoğlu oyuna yön veren bir oyuncuydu. Cedi Osman da inşallah o noktada oynayarak devam eder. Göksenin'i severim. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Üstüne koyacağı şey, şutunu geliştirmek olur" şeklinde konuştu.
- 4.9.2020
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