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04 Eylül 2020, Cuma
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Seyircisiz oynatabiliriz

Seyircisiz oynatabiliriz

’su : Sezonu ’de başlatmak istiyoruz. Seyirci konusu konuşulacak.

'su , futbolda olduğu gibi maçların seyircisiz oynanabileceğini açıkladı. Onan, "'de ligleri başlatmayı planlıyoruz. Avrupa maçlarının oynanması zor gözüküyor. ile paralel gidiyoruz. Başkan açıkladı; 2-3 tane opsiyon hazırlığımız var. Hidayet Başkan Sağlık Bakanımız ile görüştükten sonra kararı verecektir. Kapalı alanda biz de seyircisiz oynatabiliriz" dedi. Milli basketbolcuları değerlendiren Ömer Onan, "Hidayet Türkoğlu oyuna yön veren bir oyuncuydu. da inşallah o noktada oynayarak devam eder. Göksenin'i severim. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Üstüne koyacağı şey, şutunu geliştirmek olur" şeklinde konuştu.

  1. 4.9.2020
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