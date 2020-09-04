Kokoskov: Kazanmaya açız!

Fenerbahçe Beko'nun bu yaz Zeljko Obradovic'in yerine getirdiği Igor Kokoskov, açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, kazanmaya aç ve mücadele gücü yüksek bir takım kurduklarını söyledi. Kokoskov, "Taraftarlar elbette takımlarını kazanırken görmeye alışık, bunun farkındayım ve biz de beklentileri doldurmaya çalışacağız. Bütçe belirgin şekilde düşse de basketbolu euro banknotları değil, basketbolcular oynuyor. Biz de kazanmaya aç, kendini kanıtlamak isteyen bir oyuncu grubunu bir araya getirmeye çalıştık. Taraftarlar sahada kesinlikle rekabetçi bir takım görecek" diye konuştu.

KULÜBÜ ZATEN TANIYORDUM

Kokoskov, Obradovic'in çalıştığı dönemde Ataşehir'e geldiğini ve kulübün profesyonelliğine hayran kaldığını dile getirdi. "Fenerbahçe formasının yükümlülüklerinin farkındayız ve burada yaratılan kültürün devamı için elimizden geleni yapacağız" diyen Kokoskov, "30 milyondan fazla taraftarı olan, dünyanın en büyük kulüplerinden birindeyim. Bu duyguya alışmaya çalışıyorum. Birkaç sene önce Obradovic'i ziyaret için Ataşehir'e geldiğimde yaklaşık 10 gün burada kalmıştım; organizasyonun profesyonelliği, kulübün sahip olduğu imkânlar beni çok etkilemişti. Bu kulüpte olduğum için mutluyum" dedi.