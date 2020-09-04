Kokoskov: Kazanmaya açız! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Kokoskov: Kazanmaya açız!

Kokoskov: Kazanmaya açız!

Beko'nun yeni antrenörü yaptığı açıklamada "30 milyondan fazla taraftarı olan dünyanın en büyük kulüplerinden birindeyim. Kendini kanıtlamak isteyen bir oyuncu grubu oluşturduk. Savaşacağız" dedi.

Beko'nun bu yaz 'in yerine getirdiği , açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, kazanmaya aç ve mücadele gücü yüksek bir takım kurduklarını söyledi. Kokoskov, "Taraftarlar elbette takımlarını kazanırken görmeye alışık, bunun farkındayım ve biz de beklentileri doldurmaya çalışacağız. Bütçe belirgin şekilde düşse de basketbolu euro banknotları değil, basketbolcular oynuyor. Biz de kazanmaya aç, kendini kanıtlamak isteyen bir oyuncu grubunu bir araya getirmeye çalıştık. Taraftarlar sahada kesinlikle rekabetçi bir takım görecek" diye konuştu.

KULÜBÜ ZATEN TANIYORDUM
Kokoskov, Obradovic'in çalıştığı dönemde 'e geldiğini ve kulübün profesyonelliğine hayran kaldığını dile getirdi. "Fenerbahçe formasının yükümlülüklerinin farkındayız ve burada yaratılan kültürün devamı için elimizden geleni yapacağız" diyen Kokoskov, "30 milyondan fazla taraftarı olan, dünyanın en büyük kulüplerinden birindeyim. Bu duyguya alışmaya çalışıyorum. Birkaç sene önce Obradovic'i ziyaret için Ataşehir'e geldiğimde yaklaşık 10 gün burada kalmıştım; organizasyonun profesyonelliği, kulübün sahip olduğu imkânlar beni çok etkilemişti. Bu kulüpte olduğum için mutluyum" dedi.

  1. 4.9.2020
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