Şampiyonluk aşkına
Fenerbahçe’nin yeni transferi Danilo Barthel, “Bu kadar çalışmayı sadece oynamak için değil; şampiyonluklar kazanmak için yapıyoruz” diye konuştu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Danilo Barthel, transfer sürecinden yeni sezon hedeflerine kadar birçok konu hakkında konuştu. Fenerbahçe forması altında şampiyonluklar yaşamak için çok çalıştıklarını ifade eden 28 yaşındaki uzun forvet, "Teklif geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Hemen kabul ettim ve geldim. Evden ayrılmak, kolay bir şey değil ama Fenerbahçe global bir takım. Köklü tarihi olan bir kulüp. Karar vermek zor olmadı" dedi. Yeni sezon hedeflerine ilişkin konuşan Danilo Barthel, "Bu kadar çalışmayı sadece oynamak için değil; şampiyonluklar kazanmak için yapıyoruz" dedi. Takımın oyun sistemi hakkında ise, "Çok hızlı, üçlüklerin olduğu ve agresif savunmaya sahip bir takım olacağız. Her sene kendime bir şeyler katmaya ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Buraya başarılı olmaya geldim. Almanya dışına da ilk defa çıktığım için de kendimi kanıtlayacağım bir fırsatım var" ifadelerini kullandı.
- 4.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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