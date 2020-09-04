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04 Eylül 2020, Cuma
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Şampiyonluk aşkına

Şampiyonluk aşkına

’nin yeni transferi , “Bu kadar çalışmayı sadece oynamak için değil; şampiyonluklar kazanmak için yapıyoruz” diye konuştu.

Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi , sürecinden hedeflerine kadar birçok konu hakkında konuştu. Fenerbahçe forması altında şampiyonluklar yaşamak için çok çalıştıklarını ifade eden 28 yaşındaki uzun forvet, "Teklif geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Hemen kabul ettim ve geldim. Evden ayrılmak, kolay bir şey değil ama Fenerbahçe global bir takım. Köklü tarihi olan bir kulüp. Karar vermek zor olmadı" dedi. Yeni sezon hedeflerine ilişkin konuşan Danilo Barthel, "Bu kadar çalışmayı sadece oynamak için değil; şampiyonluklar kazanmak için yapıyoruz" dedi. Takımın oyun sistemi hakkında ise, "Çok hızlı, üçlüklerin olduğu ve agresif savunmaya sahip bir takım olacağız. Her sene kendime bir şeyler katmaya ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Buraya başarılı olmaya geldim. dışına da ilk defa çıktığım için de kendimi kanıtlayacağım bir fırsatım var" ifadelerini kullandı.

  1. 4.9.2020
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