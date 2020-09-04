Zafer Aktaş: Savunmamız sert olacak
Bahçeşehir Koleji Koçu Zafer Aktaş açıklamalarda bulundu. Aktaş yaptığı açıklamada büyük yol katettiklerini söylerken, savunmamız sert olacak dedi.
Bahçeşehir Koleji Koçu Zafer Aktaş, çalışmaya başladıklarını iki buçuk hafta içinde yol kat ettiklerini söyledi ve "Gençlerle deneyimlileri harmanlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman yatığımız bazı hatalara karşın agresif savunma yapabiliyoruz, hücumda ise oyuncuların birbirlerini tanımalarına ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.
PETKİM KAYBETTİ
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkimspor, Ankara Turnuvası'nda sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçında Türk Telekom'a 68-66 mağlup oldu. Maça Vasiliauskas, Hummer, Wimbush, Dorukhan, Ege ilk 5'iyle başlayan Petkim'de Dorukhan 12, Ray 10, Hummer 7 sayıyla skora katkı yaptı. Petkim turnuvayı Orman ve Gaziantep mücadeleleriyle tamamlayacak.
- 4.9.2020
- Domagoj Vida'nın peşini bırakmıyorlar! İtalya'dan iki talip çıktı
- Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti
- Galatasaray Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku!
- Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Roco ve Mirin yönetimin ayrılık talebini reddetti!
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! "İyi ki doğdun İmparator"
- Şenol Güneş: En iyi performansı veren kişi Uğurcan'dı
- Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
- Emre Bol: Mevlüt Erdinç Hatayspor veya Karagümrük'e transfer olacak
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zafer Aktaş: Savunmamız sert olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.