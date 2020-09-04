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04 Eylül 2020, Cuma
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Zafer Aktaş: Savunmamız sert olacak

Zafer Aktaş: Savunmamız sert olacak

açıklamalarda bulundu. Aktaş yaptığı açıklamada büyük yol katettiklerini söylerken, savunmamız sert olacak dedi.

, çalışmaya başladıklarını iki buçuk hafta içinde yol kat ettiklerini söyledi ve "Gençlerle deneyimlileri harmanlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman yatığımız bazı hatalara karşın agresif savunma yapabiliyoruz, hücumda ise oyuncuların birbirlerini tanımalarına ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.

PETKİM KAYBETTİ
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkimspor, Turnuvası'nda sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçında 'a 68-66 mağlup oldu. Maça Vasiliauskas, Hummer, Wimbush, Dorukhan, Ege ilk 5'iyle başlayan Petkim'de Dorukhan 12, Ray 10, Hummer 7 sayıyla skora katkı yaptı. Petkim turnuvayı Orman ve mücadeleleriyle tamamlayacak.

  1. 4.9.2020
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