Zafer Aktaş: Savunmamız sert olacak

Bahçeşehir Koleji Koçu Zafer Aktaş, çalışmaya başladıklarını iki buçuk hafta içinde yol kat ettiklerini söyledi ve "Gençlerle deneyimlileri harmanlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman yatığımız bazı hatalara karşın agresif savunma yapabiliyoruz, hücumda ise oyuncuların birbirlerini tanımalarına ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.

PETKİM KAYBETTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Petkimspor, Ankara Turnuvası'nda sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçında Türk Telekom'a 68-66 mağlup oldu. Maça Vasiliauskas, Hummer, Wimbush, Dorukhan, Ege ilk 5'iyle başlayan Petkim'de Dorukhan 12, Ray 10, Hummer 7 sayıyla skora katkı yaptı. Petkim turnuvayı Orman ve Gaziantep mücadeleleriyle tamamlayacak.