TBF'den flaş Denizli Basket kararı! Süper Lig...
Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu, teminat mektubu sunmadığı gerekçesi ile ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in itirazını kabul ederek yeni sezonda Süper Lig'de oynamasına karar verdi.
Daha önce 14 Ağustos'ta Süper Lig'e katılım başvurusunu yapıp Teksüt Bandırma'nın resmi olarak çekilmesiyle 20 Ağustos'ta TBF'den davet alan Denizli Basket, idari şartları yerine getirmesine rağmen mesai saatleri içinde 3 milyon TL'lik teminat mektubu şartını karşılayamayınca 21 Ağustos akşamı Süper Lig'e alınmamıştı.
SÜPER LİG'DEKİ İLK DENİZLİ TAKIMI
Başvurusunun 24 saat içinde reddedilmesi kararına itiraz eden, teminat mektubu için kendilerine süre verilmediğini belirten Denizli temsilcisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na tedbirli olarak başvurarak basketbol liglerinde 24 Ağustos Pazartesi günü yapılan kura çekiminin iptalini ve liglerin durdurulmasını istedi. Süreç içinde Merkezefendi yönetiminden başka belgeler de talep eden Tahkim Kurulu, bugün kararını açıklayıp itirazı kabul etti. Tahkim Kurulu'nun itirazı kabul etmesiyle geçen sezon koronavirüs pandemisiyle yarıda kalan TBL'yi 3'üncü sırada tamamlayan Merkezefendi, basketbolda Süper Lig'de yer alacak tarihteki ilk Denizli takımı olacak. TBL'de yeni sezon için transfer çalışmalarını tamamlayıp, kararı Bolu'da kampta alan Denizli ekibi büyük sevinç yaşadı. Denizli'de daha önce Pamukkale Üniversitesi TBL'de yer almış ancak Süper Lig'e çıkamamıştı.
MAÇLARI BAY OLAN HAFTALARDA OYNAYACAK
Öte yandan, Merkezefendi'nin Basketbol Süper Ligi'ne çıkarılmasının ardından Kocaeli BŞB Kağıtspor'un da Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseltilmesi bekleniyor. Liglerde fikstürleri çeken TBF'nin yeniden bir fikstür çekimi yapmayıp Merkezefendi Belediye Denizli Basket'i takımların bay olduğu haftalara yerleştirmesi öngörülüyor. Bu durumda, Denizli ekibi 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk maçını Pınar Karşıyaka'yla oynayacak. Mevcut kadrosunda yabancılar Isiah Umipig ve Dwight Coleby bulunan Merkezefendi, kısa süre içinde 3 yabancı takviyesi daha yapıp kadrosunu Süper Lig'e göre şekillendirecek.
Daha önce Bakırköy Basket'in yerine TBL lideri Petkimspor lige alınmış, Merkezefendi'nin başvurusunun reddi üzerine Kulüp Başkanı Veli Deveciler ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu arasında karşılıklı açıklamalarla polemik yaşanmıştı.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 12:17
- Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı | Son dakika corona virüsü haberleri
- TBF'den flaş Denizli Basket kararı! Süper Lig...
- Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'na Ribery benzetmesi!
- Oğulcan Çağlayan'dan Falcao sözleri: O benim öğretmenim
- Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! "İyi ki doğdun İmparator"
- Şenol Güneş: En iyi performansı veren kişi Uğurcan'dı
- Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
- Emre Bol: Mevlüt Erdinç Hatayspor veya Karagümrük'e transfer olacak
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
- Galatasaray Gaziantep maçına kadar iki transferi bitirmek istiyor!
- Galatasaray'a transfer şoku! Masadan kalktılar
- Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!
- Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TBF'den flaş Denizli Basket kararı! Süper Lig... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.