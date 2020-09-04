TBF'den Süper Lig açıklaması! 18 Eylül'e kadar... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Basketbol TBF'den Süper Lig açıklaması! 18 Eylül'e kadar...

'den Süper Lig açıklaması! 'e kadar...

TBF'den Süper Lig açıklaması! 18 Eylül'e kadar...

Son dakika haberi... Federasyonu (), Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek isteyen Türkiye Basketbol Ligi () takımlarının 'e kadar başvuruda bulunabileceklerini açıkladı.

Federasyonu (), Basketbol Süper Ligi'nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına tarihine kadar başvuru süresi verdi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun 03.09.2020 tarihli kararında; Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu bu karara uygun olarak; ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi () takımlarına, 18 Eylül 2020 tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 04.09.2020
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