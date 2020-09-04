Son dakika haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek isteyen Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarının 18 Eylül'e kadar başvuruda bulunabileceklerini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına 18 Eylül tarihine kadar başvuru süresi verdi.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun 03.09.2020 tarihli kararında; Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir.
Türkiye Basketbol Federasyonu bu karara uygun olarak; ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarına, 18 Eylül 2020 tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 04.09.2020
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TBF'den Süper Lig açıklaması! 18 Eylül'e kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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