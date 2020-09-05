Fenerbahçe Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı!
Fenerbahçe Kulübü, 5 Eylül 2012 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden eski futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı. Ediz'i vefatının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan sarı-lacivertliler, "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol. Hep kalbimizde olacaksın" ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe, 5 Eylül 2012 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman eski futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı.
Sarı-lacivertliler, genç yaşta hayatını kaybeden Ediz için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol. Hep kalbimizde olacaksın" ifadelerine yer verdi.
Kanatlanıp uçtuğun yerde, bahtiyar ol...— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2020
Hep kalbimizde olacaksın. #EdizBahtiyaroğlu pic.twitter.com/5BTuebI7dT
- 05.09.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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