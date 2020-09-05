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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'nu unutmadı!

Fenerbahçe Ediz Bahtiyaroğlu'nu unutmadı!

Kulübü, 5 2012 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden eski futbolcu 'nu unutmadı. Ediz'i vefatının 8. yıl dönümünde hesabından yaptığı paylaşımla anan sarı-lacivertliler, " uçtuğun yerde bahtiyar ol. Hep kalbimizde olacaksın" ifadelerine yer verdi.

, 5 2012 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman eski futbolcu 'nu unutmadı.

Sarı-lacivertliler, genç yaşta hayatını kaybeden Ediz için hesabından paylaşımda bulunup, " uçtuğun yerde bahtiyar ol. Hep kalbimizde olacaksın" ifadelerine yer verdi.

  1. 05.09.2020
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