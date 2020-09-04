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04 Eylül 2020, Cuma
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'nin yeni başkan vekili oldu

Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu

'de geçtiğimiz aylarda başkan vekili , görevinden istifa etmişti. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklama ile bu göreve yönetim kurulu üyelerinden 'in getirildiğini duyurdu.

'de geçtiğimiz aylarda istifa eden başkan vekili 'un yerine gelen isim belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bu göreve getirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı duyuru şöyle:

Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz.

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  1. 04.09.2020
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