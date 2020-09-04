Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz aylarda istifa eden başkan vekili Semih Özsoy'un yerine gelen isim belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bu göreve Erol Bilecik getirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı duyuru şöyle:

Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz.