Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu
Fenerbahçe'de geçtiğimiz aylarda başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etmişti. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklama ile bu göreve yönetim kurulu üyelerinden Erol Bilecik'in getirildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz aylarda istifa eden başkan vekili Semih Özsoy'un yerine gelen isim belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bu göreve Erol Bilecik getirildi.
Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı duyuru şöyle:
Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz.
- 04.09.2020
- Domagoj Vida'nın peşini bırakmıyorlar! İtalya'dan iki talip çıktı
- Andy Murray ABD Açık'a ikinci turda veda etti
- Galatasaray Voleybol Takımı'nda corona virüsü şoku!
- Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Roco ve Mirin yönetimin ayrılık talebini reddetti!
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! "İyi ki doğdun İmparator"
- Şenol Güneş: En iyi performansı veren kişi Uğurcan'dı
- Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
- Emre Bol: Mevlüt Erdinç Hatayspor veya Karagümrük'e transfer olacak
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.