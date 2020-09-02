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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı devirdi

: 79 : 77

Fenerbahçe: 79 Beşiktaş: 77

Sezon hazırlıklarını sürdüren Beko, dün hazırlık maçında ’a şans tanımadı.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Beko, dün hazırlık maçında 'a şans tanımadı.

Ülker Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-32 önde tamamlayan sarı- lacivertli basketbolcular, müsabakadan da 79-77'lik üstünlükle ayrıldı.

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  1. 2.9.2020
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