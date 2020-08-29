Garry Rodrigues Olympiakos'u istiyor!

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi ekibi Al İttihad'dan iki senelik kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmediği Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu gözden çıkarılmıştı. Kulüp arayışlarında olan 29 yaşındaki futbolcuya Olympiakos talip oldu.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yunan basınından Spor Time'ın haberine göre Garry Rodrigues, Olympiakos'ta oynamak istediğini bildirdi. Transferi sonuçlandırmak için Fenerbahçe ile Olympiakos arasında görüşmeler devam ediyor.