Garry Rodrigues Olympiakos'u istiyor!
Yeni sezon öncesi takımda büyük bir değişiklik yaşayan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues, Olympiakos'ta oynamak istediğini bildirdi.
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi ekibi Al İttihad'dan iki senelik kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmediği Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu gözden çıkarılmıştı. Kulüp arayışlarında olan 29 yaşındaki futbolcuya Olympiakos talip oldu.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Yunan basınından Spor Time'ın haberine göre Garry Rodrigues, Olympiakos'ta oynamak istediğini bildirdi. Transferi sonuçlandırmak için Fenerbahçe ile Olympiakos arasında görüşmeler devam ediyor.
- 29.08.2020
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