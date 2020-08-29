Garry Rodrigues Olympiakos'u istiyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Ayrılık gerçekleşiyor! Oynamak istediği takımı bildirdi

'u istiyor!

Garry Rodrigues Olympiakos'u istiyor!

Yeni sezon öncesi takımda büyük bir değişiklik yaşayan 'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki kanat oyuncusu , 'ta oynamak istediğini bildirdi.

'nin Ligi ekibi Al İttihad'dan iki senelik kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmediği Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu gözden çıkarılmıştı. Kulüp arayışlarında olan 29 yaşındaki futbolcuya talip oldu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Yunan basınından Spor Time'ın haberine göre Garry Rodrigues, Olympiakos'ta oynamak istediğini bildirdi. Transferi sonuçlandırmak için Fenerbahçe ile Olympiakos arasında görüşmeler devam ediyor.

  1. 29.08.2020
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