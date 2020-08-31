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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Zahavi çok yakın

Eran 'nin 'ye transferi için geri sayıma geçildi. spor siteleri de dün haberi verdi.

Eran 'nin 'ye transferi için geri sayıma geçildi. spor siteleri de dün haberi verdi. Milli takıma katılmak için kulübü Guangzhou'dan izin alan İsrailli forvetin, sözleşmesi aralık ayında biteceği için geri dönmeyeceği ve Fenerbahçe ile anlaştığı bildirildi. Zahavi'nin kulübünden gerekli izni aldığı ifade edildi. basını ise 33 yaşındaki yıldıza, 'in dolar milyarderi başkanı Goldhaar'dan da bir teklif gideceğini, rotasının bundan sonra kesinleşeceğini yazdı.

  1. 31.8.2020
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