Zahavi çok yakın

Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transferi için geri sayıma geçildi. Çin spor siteleri de dün haberi verdi. Milli takıma katılmak için kulübü Guangzhou'dan izin alan İsrailli forvetin, sözleşmesi aralık ayında biteceği için geri dönmeyeceği ve Fenerbahçe ile anlaştığı bildirildi. Zahavi'nin kulübünden gerekli izni aldığı ifade edildi. İsrail basını ise 33 yaşındaki yıldıza, Maccabi Tel Aviv'in dolar milyarderi başkanı Goldhaar'dan da bir teklif gideceğini, rotasının bundan sonra kesinleşeceğini yazdı.