Tisserand tamam - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tisserand tamam

Tisserand tamam

Tisserand tamam

 bir takviye daha yapmayı planlayan , 'da mutlu sona yaklaştı.

bir takviye daha yapmayı planlayan , 'da mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetimin bir süredir ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Mercato, Fenerbahçe'nin 2 milyon euro önerisine karşılık Almanlar'ın biraz daha fazla ücret istediğini, ödeme planının konuşulduğunu açıkladı. Daha çok oynayacağı yerde olmak isteyen ve Wolfsburg'da bu şansı bulmasının zor olduğu vurgulanan Tisserand'ın ayırılmasının kaçınılmaz olduğu ve 'ye gitmek için Fener'den haber beklediği ifade edildi.

  1. 31.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tisserand tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA