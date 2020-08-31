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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Artık yeni moda bedelsiz futbolcu

Artık yeni moda bedelsiz futbolcu

 Yönetimi, önceki iki sezona göre konusunda farklı bir yol izliyor.

Yönetimi, önceki iki sezona göre konusunda farklı bir yol izliyor. başkanlığındaki sarı-lacivertliler, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 16 futbolcu için 38.5 milyon euro bonservis bedeli harcamıştı. Kanarya, 2019-20 öncesi ise yaptığı 9 nokta transferden yalnızca birine bonservis ödedi. Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon euro ödeyen sarı-lacivertliler, diğer isimlere bonservis harcaması yapmadı.

  1. 31.8.2020
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