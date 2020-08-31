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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Formalar kapış kapış

Formalar kapış kapış

'ta satışa çıkaran , rekora koşuyor.

Yeni sezon formalarını 'ta satışa çıkaran , rekora koşuyor. Geride kalan 18 günde Fenerium mağazalarından satılan formaların sayısının 60 bini aştığı öğrenildi. Geçen sezonki 200 bin forma satışının bu yıl geride bırakılması bekleniyor.

  1. 31.8.2020
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