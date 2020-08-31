Rodrigues’e yol göründü

Garry Rodrigues'e yeniden Yunanistan yolu göründü... Olympiakos'un talip olduğu Yeşil Burun Adalı oyuncu için görüşmeler son aşamada. Garry'nin de gitmeye istekli olması transferin olumlu sonuçlanma ihtimalini artırdı. Rodrigues daha önce PAOK'ta forma giymişti. Olympiakos'un 29 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretini ödemeyi kabul etmesi halinde Fenerbahçe, Garry'nin kiralık kontratını iptal edecek.