Kalu’nun benzini boş!

F.Bahçe'nin gündeminde bulunan Samuel Kalu için yeni açıklamalar geldi. Nijerya Teknik Direktörü Gernot Rohr, "Kalu bana ayrılacağını söylemedi. Bordeaux'nun ona ihtiyacı var." sözlerini kullandı. Bordeuaux'nun hocası Gasset ise 23 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında, "Kalu'nun benzini dolu değil gibi. O şu anda bir joker. Bize 20 dakika yardım edebilir" dedi.