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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kalu’nun benzini boş!

Kalu’nun benzini boş!

F.Bahçe'nin gündeminde bulunan için yeni açıklamalar geldi.

F.Bahçe'nin gündeminde bulunan için yeni açıklamalar geldi. Nijerya Gernot Rohr, "Kalu bana ayrılacağını söylemedi. Bordeaux'nun ona ihtiyacı var." sözlerini kullandı. Bordeuaux'nun hocası Gasset ise 23 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında, "Kalu'nun benzini dolu değil gibi. O şu anda bir joker. Bize 20 dakika yardım edebilir" dedi.

  1. 31.8.2020
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