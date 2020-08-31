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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Gustavo’da son dakika

Gustavo’da son dakika

Uzun süredir 'un kıskacında olan için , tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Uzun süredir 'un kıskacında olan için , tavrını net bir şekilde ortaya koydu. 'nin yeni hocası, Brezilyalı futbolcunun satılmaması konusunda yönetime rapor verdi. Yönetimin ise astronomik bir bedel olmadıkça 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutacağı ifade edildi.

  1. 31.8.2020
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