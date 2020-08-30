Zahavi yarışı karıştı! Fenerbahçe'ye transferde milyarder rakip
Fenerbahçe'nin mutlu sona yaklaştığı Eran Zahavi transferinde işler karıştı. Zahavi'nin eski kulübü Maccabi Tel Aviv'i milyarder sahibi Mitch Goldhaar tecrübeli forveti tekrar takımında görmek için kolları sıvadı.
Kosovalı forvet Vedat Muriqi'yi Serie A'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet bölgesi için Eran Zahavi'yi gündemine almıştı.
Emre Belözoğlu'yla yaptığı görüşmeler sonunda ikna olan Zahavi, 5. yılına girdiği Guangzhou ile aralık ayında sona erecek sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağlamıştı.
FENERBAHÇE'YE MİLYARDER RAKİP!
Eran Zahavi transferi bitti bitiyor derken, sürpriz bir rakip ortaya çıktı. Zahavi'nin eski kulübü Maccabi Tel Aviv de transfer için devreye girdi.
İsrail'den Sport1'in haberine göre; İsrailli forvetin 3 yıl boyunca formasını giydiği Maccabi Tel Aviv ve milyarder başkanı Mitchell Goldhaar 33 yaşındaki futbolcuyu tekrardan takıma kazandırabilmek için kolları sıvadı.
İsrail kökenli Kanadalı iş adamı olan ve 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginlerinden biri olan Goldhaar, Eran Zahavi'yi cezbedici bir teklifle tekrar Maccabi Tel Aviv'e döndürmeye çalışacak.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 18:20
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Zahavi yarışı karıştı! Fenerbahçe'ye transferde milyarder rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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