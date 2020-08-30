Eran Zahavi yarışı karıştı! Fenerbahçe'ye transferde milyarder rakip - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Zahavi'de sürpriz gelişme! F.Bahçe'ye milyarder rakip

Zahavi yarışı karıştı! 'ye transferde milyarder rakip

Zahavi yarışı karıştı! Fenerbahçe'ye transferde milyarder rakip

'nin mutlu sona yaklaştığı transferinde işler karıştı. Zahavi'nin eski kulübü 'i milyarder sahibi Mitch Goldhaar tecrübeli forveti tekrar takımında görmek için kolları sıvadı.

Kosovalı forvet Vedat Muriqi'yi Serie A'ya göndermeye hazırlanan , forvet bölgesi için 'yi gündemine almıştı.

Emre Belözoğlu'yla yaptığı görüşmeler sonunda ikna olan Zahavi, 5. yılına girdiği Guangzhou ile aralık ayında sona erecek sözleşmesinin feshi konusunda anlaşma sağlamıştı.

FENERBAHÇE'YE MİLYARDER RAKİP!

Eran Zahavi transferi bitti bitiyor derken, sürpriz bir rakip ortaya çıktı. Zahavi'nin eski kulübü de için devreye girdi.

'den Sport1'in haberine göre; İsrailli forvetin 3 yıl boyunca formasını giydiği Maccabi Tel Aviv ve milyarder başkanı Mitchell Goldhaar 33 yaşındaki futbolcuyu tekrardan takıma kazandırabilmek için kolları sıvadı.

İsrail kökenli Kanadalı iş adamı olan ve 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginlerinden biri olan Goldhaar, Eran Zahavi'yi cezbedici bir teklifle tekrar Maccabi Tel Aviv'e döndürmeye çalışacak.

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 18:20
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