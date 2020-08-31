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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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transferinde sona yaklaştı!

Fenerbahçe Samuel Kalu transferinde sona yaklaştı!

döneminin hızlı ekiplerinden , Bordeaux'da forma giyen 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu ile yüksek ölçüde anlaşma sağladı.

Gelecek sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transferde hız kesmeyen ve 11 futbolcuyu birden kadrosuna katan 'de flaş bir gelişme daha yaşandı.

Hücum bölgesi için alternatif arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, transferinde sona yaklaştı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, Kalu ile tamamen anlaştı ve Bordeaux'dan alacağı maaşı ödemeyi kabul etti.

Süper Lig devi transfere son noktayı koymak için Bordeaux ile de anlaşma yolunu arıyor. Transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

"KALU'NUN BENZİNİ BOŞ!"

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Samuel Kalu'nun Nijerya Milli Takımı'ndan hocası Gernot Rohr geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kalu bana ayrılacağını söylemedi. Bordeaux'nun ona ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

Bordeaux Teknik Direktörü Gasset ise Kalu'yla ilgili, "Kalu'nun benzini dolu değil gibi. O şu anda bir joker. Bize 20 dakika yardım edebilir" sözlerini sarf etmişti.

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 14:06
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