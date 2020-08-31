Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"

Transfer döneminin flaş ekipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, birçok oyuncuda olduğu gibi Brezilyalı orta saha Giuliano için de karşı karşıya gelmişti. 10 numara bölgesinde eksiklik yaşayan iki ekip de tecrübeli orta saha için girişimlerini hızlandırırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer için kullandığı flaş ifadeler ortaya çıktı. İşte detaylar...