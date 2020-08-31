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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"
Transfer döneminin flaş ekipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, birçok oyuncuda olduğu gibi Brezilyalı orta saha Giuliano için de karşı karşıya gelmişti. 10 numara bölgesinde eksiklik yaşayan iki ekip de tecrübeli orta saha için girişimlerini hızlandırırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer için kullandığı flaş ifadeler ortaya çıktı. İşte detaylar...
31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:45
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 10 ismi kadrosuna katmış ve gelecek sezon şampiyonluk yolunda rakiplerine "ben de varım" mesajı vermişti.
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Kadrosuna son olarak Enner Valencia'yı katan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, 2-3 transferin daha olabileceğini söylemişti.
2018 yazında 10.5 milyon Euro bedelle Al Nasr'a transfer olan Giuliano ise sürpriz bir şekilde listeye girdi. Brezilyalı oyuncunun taksidinin ödenmemesi üzerine devreye giren F.Bahçe, CAS'a başvurmuş ve CAS da sarı-lacivertlileri haklı bulmuştu.
Sarı-lacivertliler 6.2 milyon Euro'luk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon Euro olduğunu iddia etmişti.
CAS SON NOKTAYI KOYDU!
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), ise son noktayı koyarak Arabistan temsilcisinin Kanarya'ya 6.2 milyon Euro ödemesine karar vermişti.