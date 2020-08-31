30 Ağustos coşkusu

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Resmi siteden yayınlanan mesajda, "Büyük Taarruz'un, 98.yıl dönümünü en içten coşkumuzla kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin U19 Takımı da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dünkü antrenmandan önce Türk bayrağı ile poz verdi.