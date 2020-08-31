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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos coşkusu

Fenerbahçe Kulübü, 'nı kutladı.

Fenerbahçe Kulübü, 'nı kutladı. Resmi siteden yayınlanan mesajda, "'un, 98.yıl dönümünü en içten coşkumuzla kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin U19 Takımı da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dünkü antrenmandan önce Türk bayrağı ile poz verdi.

  1. 31.8.2020
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