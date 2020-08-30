Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Giuliano, Eran Zahavi, Feghouli, Pena...
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Sarı lacivertliler, forvet, stoper ve kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Marcel Tisserand, Eran Zahavi ve Giuliano gibi isimler listede bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve o listede yer alan isimlerde son durum...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
ERAN ZAHAVI
Kariyerini Çin'de sürdüren Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerilmişti. Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Eran Zahavi Çin ekibi Guangzhou'ya veda etti.
GIULIANO
Fenerbahçe, sarı-lacivertliler, eski yıldızı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr forması giyen Giuliano, takımından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Yeni takım arayışlarına başlayan Brezilyalı yıldız ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, Al Nasr'dan ayrılacak olan Giuliano ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma kesinleşti. Sarı-lacivertli takım, 2018 yılında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği hücum oyuncusunu yeniden renklerine bağlayacak.
PENA
Fenerbahçe için Ukrayna'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Balonlatino. net sitesinde yer alan haberde sarı-lacivertli takımın, Dinamo Kiev'in Uruguaylı sol kanadı Carlos de Pena için teklif yaptığı belirtildi. Pena'nın Lemos'tan sonra F.Bahçe'nin ikinci Uruguaylı transferi olabileceği belirtildi. Kiev'in 28 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 5 milyon euro istediği ifade edildi. Roma ve Napoli'nin Pena için nabız yokladığı ancak resmi teklif getirmedikleri bildirildi.
MARCEL TISSERAND
Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.
SOFIANE FEGHOULI
Galatasaray'ın Deniz Türüç ile ilgilenmesi üzerine Deniz Türüç-Sofiane Feghouli takası gündeme geldi. Fenerbahçe de Galatasaray'dan kopma noktasına gelen Feghouli ile ilgilenmişti. Transferde böyle bir takasın da gündeme gelebileceği ifade edildi.
MERT YILMAZ
Fenerbahçe, Faslı yıldız Nabil Dirar'ın alternatifini buldu. Sarı lacivertli ekip, Bayern Münih II forması siyen 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı gündemine aldı.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 17:21
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- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Giuliano, Eran Zahavi, Feghouli, Pena...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Giuliano, Eran Zahavi, Feghouli, Pena... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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