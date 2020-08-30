Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Giuliano, Eran Zahavi, Feghouli, Pena... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!

Son dakika haberleri: İşte 'nin gündemindeki isimler! Giuliano, , Feghouli, Pena...

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Giuliano, Eran Zahavi, Feghouli, Pena...

döneminin hızlı takımı 'de hareketlilik bitmiyor. Sarı lacivertliler, forvet, stoper ve kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, , ve Giuliano gibi isimler listede bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve o listede yer alan isimlerde son durum...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak, ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

ERAN ZAHAVI

Kariyerini Çin'de sürdüren , 'ye önerilmişti. Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Eran Zahavi Çin ekibi Guangzhou'ya veda etti.

GIULIANO

Fenerbahçe, sarı-lacivertliler, eski yıldızı Giuliano'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ligi ekiplerinden forması giyen Giuliano, takımından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Yeni takım arayışlarına başlayan Brezilyalı yıldız ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, Al Nasr'dan ayrılacak olan Giuliano ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma kesinleşti. Sarı-lacivertli takım, 2018 yılında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği hücum oyuncusunu yeniden renklerine bağlayacak.

PENA

Fenerbahçe için Ukrayna'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Balonlatino. net sitesinde yer alan haberde sarı-lacivertli takımın, 'in Uruguaylı sol kanadı Carlos de Pena için teklif yaptığı belirtildi. Pena'nın Lemos'tan sonra F.Bahçe'nin ikinci Uruguaylı transferi olabileceği belirtildi. Kiev'in 28 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 5 milyon euro istediği ifade edildi. Roma ve Napoli'nin Pena için nabız yokladığı ancak resmi teklif getirmedikleri bildirildi.

MARCEL TISSERAND

Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen 'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.

SOFIANE FEGHOULI

'ın Deniz Türüç ile ilgilenmesi üzerine Deniz Türüç-Sofiane Feghouli takası gündeme geldi. Fenerbahçe de Galatasaray'dan kopma noktasına gelen Feghouli ile ilgilenmişti. Transferde böyle bir takasın da gündeme gelebileceği ifade edildi.

MERT YILMAZ

Fenerbahçe, Faslı yıldız Nabil Dirar'ın alternatifini buldu. Sarı lacivertli ekip, II forması siyen 21 yaşındaki 'ı gündemine aldı.

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 17:21
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