Fenerbahçe'de Erol Bulut farkı! Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana gerek futbol aklı, gerekse Türkçe haricinde konuşabildiği dilleriyle fark yaratan Erol Bulut'un öğrencileriyle olan ilişkisi göze çarpıyor.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un oyuncularla iletişimi ve yabancı dil konusundaki başarısı ön plana çıktı.
Almanca ve İngilizce'yi iyi seviyede bilen genç çalıştırıcı, öğrencileriyle tercümanlar olmadan iletişime geçti. Özellikle Karagümrük ve Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçlarında oyuncularıyla direkt bire bir iletişim kurduğu görülen Bulut'un bu yönüyle fark yaratması dikkat çekti.
Milliyet'in haberine göre, geçmiş dönemlerde yerli-yabancı hocalar çoğu zaman sadece tercümanlar ile takımla anlaşıyordu. Ancak antrenman ve maçlardaki talimatlarda Erol Bulut direkt kendi devreye giriyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Türkçesi yeterli olmadığı için genç öğrencisiyle yüz yüze konuşabilen Bulut, dediklerini rahatça aktarıyor.
Luiz Gustavo ve Zanka gibi isimlerle de Almanca üzerinden anlaşan 45 yaşındaki teknik adamın, bilhassa orta sahanın merkezinde olan Gustavo ile tercümansız konuşabilmesi büyük önem kazanıyor.
- 30.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Erol Bulut farkı! Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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