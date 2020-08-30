Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut farkı! Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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'de farkı! ve ...

Fenerbahçe'de Erol Bulut farkı! Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana gerek futbol aklı, gerekse Türkçe haricinde konuşabildiği dilleriyle fark yaratan 'un öğrencileriyle olan ilişkisi göze çarpıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası kampını tamamlayan 'de Teknik Direktör 'un oyuncularla iletişimi ve yabancı dil konusundaki başarısı ön plana çıktı.

Almanca ve İngilizce'yi iyi seviyede bilen genç çalıştırıcı, öğrencileriyle tercümanlar olmadan iletişime geçti. Özellikle Karagümrük ve Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçlarında oyuncularıyla direkt bire bir iletişim kurduğu görülen Bulut'un bu yönüyle fark yaratması dikkat çekti.

Milliyet'in haberine göre, geçmiş dönemlerde yerli-yabancı hocalar çoğu zaman sadece tercümanlar ile takımla anlaşıyordu. Ancak antrenman ve maçlardaki talimatlarda Erol Bulut direkt kendi devreye giriyor. 'nun Türkçesi yeterli olmadığı için genç öğrencisiyle yüz yüze konuşabilen Bulut, dediklerini rahatça aktarıyor.

ve Zanka gibi isimlerle de Almanca üzerinden anlaşan 45 yaşındaki teknik adamın, bilhassa orta sahanın merkezinde olan Gustavo ile tercümansız konuşabilmesi büyük önem kazanıyor.

  1. 30.08.2020
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